Il Parma all'assalto di Galano

È stato a un passo dal Carpi, che ha poi scelto di puntare su un altro vicentino, Giacomo Beretta. Ma il futuro di Nicola Galano potrebbe non essere in maglia biancorossa.L’attaccante barese, autore del gol della storica vittoria della squadra di Bisoli nel derby contro il Verona, è infatti entrato nel mirino del Parma.Il ds dei crociati Daniele Faggiano è a caccia di un attaccante esterno per il 4-3-3 di D’Aversa e Galano, che pure è stato impiegato per qualche partita quest’anno da “falso centravanti”, risponde appieno a queste caratteristiche.L’affare, che può decollare constatate le difficoltà del Parma ad arrivare a Scaglia e Donnarumma, è però frenato dalle elevate richieste del Vicenza, che non vorrebbe rinunciare al giocatore, oltre che dall’ingaggio, prossimo al milione netto, che lega Galano al Vicenza fino al 2019. Se ne saprà di più l’addio di Felice Evacuo, diretto ad Alessandria.