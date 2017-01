Ancelotti: "Voglio restare vent'anni al Bayern"

In Germania si dice che Julian Nagelsmann, tecnico della rivelazione Hoffenheim, sarà il successore di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco.



Ma Ancelotti non ha intenzione di lasciare troppo presto: "Mi piacerebbe se Nagelsmann diventasse un giorno l'allenatore del Bayern – le sue parole –. Sicuramente ha delle qualità, sta facendo un gran lavoro al momento e gli auguro il meglio. Ma spero di rimanere al Bayern altri 10 anni o, perché no, anche 20. Ho un contratto per tre stagioni, sto benissimo qui, mi sento come a casa e nemmeno i media sono male. Ma non è ancora il momento di parlare del mio contratto".