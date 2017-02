Antonio Cassano è svincolato, ma ha tempo ancora qualche giorno per trovare una sistemazione.Da mesi si parla della Virtus Entella, ma il giocatore sembra non prendere in considerazione questa pista nonostante voglia rimanere vicino a Genova. Tuttavia, mentre un paio di settimane fa si faceva largo l’idea del ritiro, ora il 'Pibe de Bari' sembra aver trovato nuova linfa e voglia di giocare.Intervistato dal Corriere dello Sport, Cassano ha spiegato alcuni retroscena del suo mercato: "Ho avuto proposte da Crotone e Palermo, però vorrei rimanere vicino a Genova, se dovessi rimanere in Italia. Se dovessi andare all’estero, invece, prenderei in considerazione tutto".