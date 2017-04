Prandelli: "Tornare alla Fiorentina un rischio"

Ai microfoni di Radio Rai, Cesare Prandelli ha parlato di passato, presente e futuro.



L'ex ct della Nazionale, reduce dalla negativa esperienza in Spagna con il Valencia si è soffermato sull'imminente sfida di Champions League fra Juventus e Barcellona: "I blaugrana proveranno a conquistare la metà campo, la squadra di Allegri dovrà quindi essere in grado di contrastare da subito e attaccare la profondità. Le grandi squadre vanno fatte correre".



A fine stagione scatterà un domino di panchine in Serie A che coinvolgerà tante big. "Se tornerei alla Roma? E' una risposta scontata, tutti vorrebbero allenare i giallorossi". Infine sulla Fiorentina: "Qualche anno fa non sarei andato via, ma per mille motivi diversi accettai la sfida della Nazionale. In questo momento la società pensa a tecnici diversi. Amo Firenze e sono un tifoso Viola. Sarebbe un grande rischio, ma nella vita a volte bisogna anche rischiare”.