Claudio Ranieri sulla panchina del Watford al posto di Walter Mazzarri dalla prossima stagione.E' questa l'indiscrezione lanciata dal Daily Express: il tecnico toscano ha portato alla salvezza i Calabroni dopo l'ultima vittoria in Premier League per 1-0 contro lo Swansea, ma il gioco della squadra non ha soddisfatto il patron Gino Pozzo che vorrebbe sostituirlo con il mister testaccino.L'ex allenatore del Leicester ha assistito alla sconfitta del Watford sabato 8 aprile a Londra contro il Tottenham.