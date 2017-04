Nuova vita al di fuori del calcio per Adriano Galliani.A 72 anni, l'ex ad del Milan riparte infatti sempre dal gruppo Fininvest, come previsto, ma come presidente delle attività immobiliari.Secondo quanto riporta Sportmediaset, Galliani già da un paio di settimane ha iniziato la full immersion nel mondo del mattone.La sua posizione comunque non è incompatibile con un'eventuale presidenza di Lega, ma per ora Galliani non vuole nemmeno pensarci, anche perché si è appena insediato il commissario Tavecchio e ci vorranno mesi prima delle elezioni.