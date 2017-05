Antognoni spinge Pioli in viola

Giancarlo Antognoni non ha dubbi: "Pioli è un allenatore con il profilo giusto, potrebbe andar bene per la Fiorentina"."Il pubblico fiorentino è sempre stato vicino alla squadra, quest'anno c'è stato un po' di malumore però se guardiamo alla fine i risultati, non c'è quello che forse si era prefisso il tifoso, ma la Fiorentina oggi lotta ancora per una competizione che all'inizio aveva pensato di poter ottenere. Non parlerei di annata negativa", aggiunge il dirigente viola a margine della consegna del premio 'Il bello del calcio'."Chi ha detto che Bernardeschi è un uomo mercato? E' un patrimonio della Fiorentina e giustamente la società vuole mantenerlo. Sicuramente farà il possibile per poter tenere questo giocatore, anche perchè la proprietà vuole sempre rimanere a un certo livello di classifica, credo sia abbastanza inutile dar via giocatori importanti. Chiaro che matrimoni si fanno sempre in due o in tre a volte, in questo periodo è difficile ipotizzare il contrario, sicuramente la proprietà vuol fare questo".