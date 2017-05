Milan, ultimatum a Donnarumma

Nervi tesi tra il Milan e Mino Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma.Il contratto del talento campano scade tra un anno: molte big europee sono interessate e restano alla finestra. La società rossonera rischia di perderlo a parametro zero e sta cercando di accelerare le trattative per il prolungamento.L’entourage di Donnarumma prende tempo e il Milan si è irrigidito, con un ultimatum al proprio portiere: o firma il rinnovo o potrebbe trascorrere la prossima stagione in tribuna. Ora la palla passa a Gigio, chiamato a dare una risposta in tempi brevi.