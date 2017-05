Barcellona, Ernesto Valverde è il nuovo allenatore

Appena tre giorni dopo la fine della stagione del Barcellona, coincisa con la vittoria sull’Alaves nella finale di Coppa del Re, il club blaugrana ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Luis Enrique.Si tratta di Ernesto Valverde, che sarà presentato giovedì 1° giugno.Più volte in passato in predicato di sedersi sulla panchina di casa del Camp Nou, Valverde, classe ’64, arriva in Catalogna al culmine di un lungo percorso professionale che l’ha visto alla guida anche dell’altra squadra cittadina, l’Espanyol, oltre che del Valencia, del Villarreal, dell’Olympiacos e dell’Athletic Bilbao, club diretto in due riprese, tra il 2003 e il 2005 e dal 2013 all’attuale stagione.Nel palmares da allenatore di Valverde, che da giocatore ha militato nel Barcellona di Cruyff tra il 1988 e il ’90, vincendo una Coppa del Re e la Coppa delle Coppe, ai danni della Sampdoria, figura anche la Supercoppa di Spagna vinta con l’Athletic proprio ai danni del Barcellona nel 2015.