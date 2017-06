Donnarumma-Milan, sta per saltare tutto

Giorni cruciali per il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. In un incontro a Montecarlo con il diretto interessato e l'agente Mino Raiola, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha alzato l'offerta a 4,7 milioni di euro più bonus: un netto ritocco rispetto alla precedente di 3 milioni e mezzo.



Mirabelli contava di strappare subito il sì, ma alla fine il Diavolo ha concesso 7 giorni al giocatore per decidere. In ogni caso Raiola, che fa leva sulle ricche offerte che sarebbero arrivate dall'estero, ha rifiutato qualsiasi ultimatum, manifestando fastidio per il precedente contatto tra la dirigenza rossonera e la famiglia del giocatore.



L'agente italo-olandese inoltre vorrebbe una percentuale sulla cifra di una futura vendita, simile a quella accordata con la Juventus prima della cessione milionaria di Paul Pogba.



La trattativa potrebbe quindi saltare, e in caso di fumata nera è già pronto il piano B: Wojciech Szczesny, che tornerà all'Arsenal a fine stagione dopo le ottime prestazioni alla Roma.