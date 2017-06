Juve, c'è l'erede di Bonucci

Il futuro di Bonucci non è ancora chiaro. Lo stesso difensore bianconero, al momento, non ha spazzato via tutte le voci di mercato che lo riguardano. Il The Sun insiste: Conte sarebbe pronto a fare follie per portarlo al Chelsea.La Juventus, per non rischiare di ritrovarsi spiazzata, si sarebbe già mossa per individuare l'eventuale sostituto di Bonucci. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome giusto sarebbe quello di de Vrij, accostato anche all'Inter. L'olandese, di proprietà della Lazio, ha il contratto in scadenza nel 2018 e una valutazione attorno ai 18 milioni di euro.Conte, tecnico dei Blues, pur di avere Bonucci (prenderebbe il posto di Terry), sarebbe pronto ad investire circa 55 milioni di euro. Bonucci, classe 1987, indossa la casacca della Juventus dal 2010. Ad oggi ha collezionato 319 presenze in bianconero, con 21 gol all'attivo.