Allegri ha firmato: la Juventus lo ricopre d'oro

Massimiliano Allegri ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Il tecnico toscano resterà alla guida della Vecchia Signora almeno fino al 2019.



Per trattenere Allegri, cercato, con insistenza, da diversi club esteri, la società bianconera ha fatto un grande sforzo economico, adeguando lo stipendio dell'allenatore in maniera considerevole.



Tra parte fissa e vari bonus, nella stagione 2018/19, Allegri arriverà a guadagnare una cifra pari a 7,5 milioni di euro, diventando così uno dei tecnici più pagati al mondo. Sempre lontano, comunque, Guardiola che al City, secondo Don Balon, arriva a percepire circa 19 milioni di euro a stagione.



Dopo l'incontro in sede, durante il quale si è parlato anche di piani sportivi e di mercato, Allegri, Marotta e Agnelli sono andati a pranzo in un vicino ristorante.



Numeri da urlo per Allegri, che ha vinto 7 trofei nel suo triennio sotto la Mole, ed è arrivato per due volte in finale di Champions League.