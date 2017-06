Manchester United-Ibrahimovic: rinnovo bloccato

Zaltan Ibrahimovic potrebbe ritrovarsi svincolato. Il Manchester United infatti, nonostante l'ottima stagione disputata dallo svedese, potrebbe decidere di non esercitare il prolungamento automatico del suo contratto.Ibra, a causa della rottura del crociato, non potrà tornare in campo fino al 2018 e i Red Devils temono che, visti soprattutto i suoi 35 anni, non riesca più a tornare al top della forma fisica. In più, in caso di mancato rinnovo dell'ex Milan e Inter, il club inglese risparmierebbe i soldi del suo pesante ingaggio.La volontà dell'attaccante è quella di restare al Manchester ma, in questo momento, il suo futuro sembra essere lontano dalla squadra allenata da José Mourinho.