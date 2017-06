Cristiano Ronaldo guadagnerà quanto tutta l'Inter

Centoventi milioni di euro all'anno di stipendio. E' questo l'ingaggio lunare offerto a Cristiano Ronaldo da un club cinese per convincere CR7 a trasferirsi in Estremo Oriente.E' una indiscrezione di "As": il quotidiano spagnolo non riporta il nome della società pronta a fare la pazzia pur di ingaggiare la stella portoghese, protagonista di uno straordinario finale di stagione culminato con la conquista della Liga e della Champions League (doppietta in finale alla Juventus).A un passo dal quinto Pallone d'Oro, dopo la quarta Champions vinta, Ronaldo potrebbe finalmente decidersi a lasciare il Real Madrid, che incasserebbe 200 milioni di euro in caso di una eventuale cessione.In caso di risposta affermativa, Ronaldo con i suoi 120 milioni a stagione eguaglierà l'intero monte stipendi di una big di serie A come l'Inter.