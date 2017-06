Marco Borriello rinnova con il Cagliari

Marco Borriello sta per rinnovare il contratto con il Cagliari fino al 2019.L'attaccante campano, venti reti stagionali (16 in serie A e 4 in Coppa Italia), è stato blindato dai rossoblu che, secondo quanto riporta L'Unione Sarda, annunceranno l'accordo all'inizio della prossima settimana.Borriello aveva un contratto in scadenza il 30 gugno 2018.