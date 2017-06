Rafforzare la difesa è la priorità dell'Inter in questa prima fase del calciomercato. I nerazzurri stanno accelerando per il romanista Antonio Rodriguez: il giocatore ha trovato l'intesa per un da 3 mln l'anno, ma i giallorossi chiedono 40 milioni di euro per il cartellino. I dirigenti della Beneamata, spinti da Spalletti, sono pronti a far lievitare la loro offerta fino a 25 milioni più 3 di bonus.



Ma Rudiger non è l'unico obiettivo: l'Inter punta anche Mouctar Diakhaby del Lione, e secondo indiscrezioni sarebbe pronta a fare un tentativo anche per l'ex Milan Thiago Silva, che potrebbe lasciare il Psg in estate.