Roma, Totti decide entro mercoledì

Gambe sotto la scrivania o piedi ancora in campo, magari all'estero? Francesco Totti deciderà il suo futuro entro mercoledì. Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Capitale, l'ex capitano giallorosso incontrerà la società nelle prossime ore per capire che ruolo dovrà occupare nel caso in cui accettasse la proposta di diventare dirigente.L'ex numero 10 della Roma non vuole accettare un compito da ambasciatore, e preferisce funzioni operative (e far parte dello staff del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco). Tanti club di MLS sono sulle sue tracce.