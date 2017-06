Si scatena il toto-portiere in casa Milan dopo il clamoroso addio di Gianluigi Donnarumma. Dopo le indiscrezioni su Hart e Sirigu, salgono le quotazioni di Mattia Perin e Neto.I dirigenti rossoneri sarebbero pronti a offrire 7 milioni di euro per l'estremo difensore del Grifone, ma prima vogliono cautelarsi sulle sue condizioni fisiche. Il Diavolo avrebbe incontrato anche l'agente del portiere della Juventus Neto, Stefano Castagna, per valutare le richieste del brasiliano.