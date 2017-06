Juventus nei guai: rischia il blocco del mercato

Suona l'allarme in casa Juventus: una presunta irregolarità nella cessione record di Paul Pogba al Manchester United per 105 milioni rischia di costare al club bianconero il blocco del mercato.Secondo quanto riporta Espn, il il trasferimento è stato analizzato dalla Fifa che ha assolto il Manchester United ma ha aperto un'inchiesta sulla società torinese e sul procuratore del centrocampista francese, Mino Raiola.Nel mirino ci sarebbe la commissione pagata all'agente: ben 27 milioni frutto di un accordo in base al quale i campioni d'Italia fossero riusciti a vendere il francese per 90 milioni, a Raiola ne sarebbero andati 18. Non solo: per ogni 5 milioni in più gliene avrebbe garantiti altri tre. Da qui i 27 totali. Questo per gli investigatori della Fifa sarebbe una vera e propria partecipazione ai proventi della vendita: da qui la violazione delle regole Fifa sulle Tpo, le famose "terze parti", nel caso specifico Raiola, che vietano ai club di stringere accordi promettendo compensi in caso di futura cessione di un giocatore.Qualora la Juve venisse ritenuta colpevole, la gamma delle punizioni va dalla semplice multa fino addirittura al blocco del mercato nella prossima sessione.