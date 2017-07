Bonucci al Milan, la conferma arriva a tavola

Mancano ancora le visite mediche e gli ultimi dettagi da limare tra Juventus e Milan ma il futuro di Leonardo Bonucci è rossonero.La conferma dell'esito positivo della trattiva è arrivata su Instagram, non dagli account ufficiali ma in un post che comunque non lascia più dubbi.Sul profilo della Trattoria Fratelli Bravo, amici fraterni del giocatore, è comparsa una foto con una eloquente didascalia: "In bocca al diavolo".Non è la prima volta che i due ristoratori anticipano la chiusura di una trattativa: dalla torta con scritto "Adios" per il ritorno di Morata al Real Madrid al "lezione di inglese numero 1" per Ogbonna.