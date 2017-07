Gilardino va in serie B

Alberto Gilardino, classe 1982, riparte dalla serie B e dalla neopromossa Cremonese, con cui si legherà per due anni a 500mila euro a stagione.L'ex campione del Mondo nel 2006, dove mise a segno un gol nel pareggio con gli Stati Uniti, nell'ultima stagione ha giocato nell'Empoli, mettendo a segno un solo gol in Coppa Italia, è nella lista svincolati.Il Gila, dopo 188 gol in Serie A, ripartirà dalla serie cadetta con i grigiorossi dopo una trattativa che è andata avanti per alcune settimane.