Verona, nuovo portiere

Nuovo portiere per l'Hellas Verona.Si tratta di Marco Silvestri arrivato dalla società inglese Leeds United, in cui ha militato nelle ultime tre stagioni nella Football League Championship.L'ha comunicato la società scaligera acquisendo, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore. Il portiere, classe 1991, ha già sostenuto le visite mediche e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021. In serata raggiungerà il ritiro di Primiero per unirsi ai nuovi compagni di squadra.