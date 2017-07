Cassano: "Lascio Verona: non mi dà stimoli. Ma non mi ritiro"

Antonio Cassano ha cambiato di nuovo idea.

«Non ho intenzione di lasciare il calcio semplicemente non me la sento di continuare con l’Hellas Verona... fisicamente sto benissimo come dimostrato nei 15 giorni di preparazione ma mentalmente non sono stimolato a continuare in questo club! Ringrazio di cuore il presidente Setti... il ds Fusco, Pecchia e la squadra per la disponibilità concessa». Lo ha scritto poco fa Antonio Cassano sul profilo facebook della moglie Carolina Marcialis.







Il motivo sarebbe ancora quello della lontananza dalla famiglia, a cui è molto legato.



Il club gialloblù nei giorni scorsi era riuscito a fargli cambiare idea, con un clamoroso dietrofront nel giro di poche ore, ma stavolta sembrerebbe rassegnato alla decisione di Fantantonio.





Ecco le parole all’Ansa dal presidente scaligero, Maurizio Setti: «Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene. Professionalmente non gli si può rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C'è un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perchè dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene».