Cassano: "Mia moglie ha sbagliato, mi ritiro"

C'è un ultimo (?) colpo di scena nella telenovela Cassano.



Dopo il primo annuncio apparso sul profilo della moglie in cui l'attaccante barese confermava l'addio al Verona ma non al calcio giocato, è arrivata con le stesse modalità una rettifica che segna il ritiro.



"Non lascio solo il Verona, ma il calcio: la priorità sono i miei figli e mia moglie. Al contrario di quanto apparso sui profili social ufficiali di mia moglie, vorrei precisare quanto segue. Carolina ha sbagliato, dopo averci pensato e riflettuto alla fine ho deciso: Antonio Cassano non giocherà più a calcio. Chiedo scusa alla città di Verona, a tutti i tifosi, al presidente Maurizio Setti, al direttore sportivo Filippo Fusco, all'allenatore Fabio Pecchia, ai miei compagni di squadra e allo staff medico e tecnico", scrive FantAntonio, precisando infine che "per un uomo di 35 anni sono le motivazioni a dettare la vita, e in questo momento sento che la mia priorità è rappresentata dal fatto di stare vicino ai miei figli e a mia moglie".