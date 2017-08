Neymar: "Non penso ai soldi, al Psg col cuore"

Prima conferenza stampa da giocatore del Psg per Neymar: "Sono felice, ringrazio il presidente per l'affetto. È una città meravigliosa, non ci sono parole per descrivere la mia emozione. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi coi compagni, verso la nostra avventura per vincere tanti titoli".Uno stipendio da 30 milioni di euro, dopo una clausola rescissoria da 222, per il colpo più caro di sempre ma il brasiliano ha dichiarato di non aver lasciato il Barcellona per soldi: "Ho pensato alla felicità, non ai soldi. Seguo il mio cuore, volevo essere felice con la mia famiglia. Ringrazio il Psg per questa opportunità. Il mio peso è sempre lo stesso, peso sempre 69 chili, per me non è cambiato nulla"."Mi sento un cittadino normale come un brasiliano qualunque. Certo, sto giocando nei migliori posti al mondo. Sono felice di onorare la maglia del Psg e di onorare il mio paese nel mondo", ha aggiunto Neymar.