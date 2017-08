Torino, visite mediche e firma per Sadiq

Deciso il vice Belotti in casa Torino. L'attaccante classe '93 Umar Sadiq sbarca sotto la Mole con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, con controriscatto in favore della Roma (detentrice del cartellino) per ulteriori 2 milioni.Il nigeriano arriverà in serata a Torino, e martedì sosterrà le visite delle mediche prima della firma che lo legherà ai granata. Lo riporta Sky.Sadiq, condizionato da un fastidioso infortunio alla caviglia, nella scorsa stagione ha disputato appena sette partite di campionato.