Montella saluta Bacca e chiama Kalinic

Vincenzo Montella in attesa dell'andata del playoff di Europa League tra Milan e Shkendija ha parlato anche di mercato."Kalinici è molto funzionale alla nostra idea di gioco. Magari non è un bomber grandissimo. È gradito, come ce ne sono altri".Capitolo Suso: "La stima per lui è totale. Può crescere ulteriormente, può essere ancora più incisivo e segnare di più. Può fare la seconda punta, il trequartista e addirittura l'interno di centrocampo. È fortunato perché non abbiamo acquistato giocatori con le sue caratteristiche quindi può mettersi in luce".Sulla cessione di Bacca al Villarreal: "Ci ha dato un grande contributo. Ci aspettavamo di più da lui, non è una vittoria perché non sono riuscito a sfruttare al massimo le sue potenzialità. Nulla sul piano personale. Estremizzando sul piano tattico le mie richieste non coincidevano con le sue caratteristiche. Va in prestito, magari l'anno prossimo ci rivedremo".