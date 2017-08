Telenovela Kalinic, l'ultima puntata è incredibile

Non si è ancora conclusa la trattativa tra Fiorentina e Milan per Nikola Kalinic.L'attaccante croato, stufo di aspettare, nella giornata di giovedì non si è nemmeno presentato agli allenamenti e secondo quanto riportato da Sky Sport non si presenterà nemmeno nella giornata odierna, fornendo, come ha fatto Bernardeschi qualche settimana fa prima del passaggio alla Juventus, un certificato medico.I giorni di permesso richiesti sarebbero cinque con la giustificazione di essere al momento 'turbato' per quanto sta accadendo.