Paletta, accordo Milan-Lazio

Milan e Lazio si sono accordati per il trasferimento di Gabriel Paletta a Roma: lo riporta il Corriere dello Sport.I due club avrebbero trovato un'intesa di massima sulla base di 2 milioni di euro per il cartellino del difensore: venerdì in programma l'incontro che dovrebbe sfociare con l'ufficializzazione dell'ingaggio da parte dei biancocelesti.Paletta ha accettato il trasferimento ma deve ancora trovare un accordo con Igli Tare. La Lazio ha battuto la concorrenza di Atalanta, Genoa e Torino.