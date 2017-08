Anche l'Inter nelle scorse settimane aveva fatto un sondaggio, salvo poi virare su Cancelo (infortunatosi in nazionale, tra l'altro), ma alla fine Serge Aurier ha scelto un'altra destinazione: ha superato la Manica e si è accasato a Londa, sponda Tottenham.Non solo acquisti faraonici per il Psg, dunque, ma anche cessioni per sfoltire la rosa. D'altronde con l'arrivo in quel ruolo di Dani Alves, lasciatosi con qualche rancore con la Juventus, poneva i parigini in una situazione di sovrabbondanza nello spogliatoio.Il 24enne ivoriano nella passata stagione ha collezionato 32 presenze con il Paris Saint-Germain: ora ha firmato con gli Spurs fino al 30 giugno 2022.