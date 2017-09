Higuain e Bonucci i più pagati in A

La Gazzetta dello Sport ha svelato tutti gli stipendi dei giocatori di serie A.



Al primo posto delle squadre che spendono di più per gli ingaggi c'è sempre la Juventus, con un totale di 164 milioni di euro, di cui 7,5 per Higuain, 7 per Dybala e 6 per Douglas Costa a 6.



Segue il Milan che in estate si è scatenato raggiungendo quota 117 milioni, con Bonucci che ha raggiunto Higuain diventando il più pagato d'Italia con 7,5 milioni. Donnarumma col rinnovo si è invece assicurato 6 milioni di euro all'anno.



Completa il podio la Roma con 91 milioni: Dzeko e Nainngolan sono i paperoni giallorossi con rispettivamente un guadagno di 4,5 e 4,2 milioni di euro.



L’Inter è quarta con un totale di 82 milioni di euro: Icardi ovviamente è il più pagato con 4,5 milioni di euro.



In coda invece c'è il Crotone che spende "solo" 12 milioni di euro con Budimir che guadagna 450 mila euro all’anno. Poco di più per il Benevento (15 milioni di euro) e Udinese (21 milioni).