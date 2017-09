Ferrero: "Senza il blocco cinese Schick all'Inter"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in un'intervista a Gazzetta.it ha svelato un retroscena sulla vicenda Schick: "Non voleva rimanere, altrimenti lo avrei tenuto un altro anno. Lo volevano tutti ma senza il blocco del governo cinese oggi sarebbe all'Inter".La partita contro il Milan: "Finisce 2-1 per noi. Montella? Per prenderlo, passai una settimana cercando di convincere i Della Valle, persone eccezionali, a togliere quella famosa clausola. Arrivare a Montella fu per me la realizzazione di un sogno. Giampaolo? Non è pronto per una big e ci perderebbe lui".