Aubameyang: "Mi piaceva il progetto Milan"

Pierre-Emerick Aubameyang ha avuto diverse possibilità di lasciare il Borussia Dortmund, ma alla fine è rimasto in giallonero."A inizio luglio ho incontrato Nasser Al Khelaifi – rivela Aubameyang –, ma poi il PSG ha deciso di non chiudere il mio acquisto. Il Milan? Il loro progetto era interessante ma per varie ragioni alla fine il trasferimento non si è concretizzato. La Cina non l'ho presa in considerazione, lì manca la professionalità necessaria. Avevo un accordo col Borussia per poter andare via ma non è successo e un po' ci sono rimasto male. Dembelé? Non lo condanno, anzi lo capisco, il Barcellona era il suo sogno".