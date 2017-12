Sassuolo, Cannavaro chiama...Cannavaro

Nuova ed importante svolta professionale per Paolo Cannavaro già durante la stagione in corso.Il difensore del Sassuolo, autore fino a questo momento di un'annata nettamente al di sotto delle aspettative personali e di squadra, sta pensando di chiudere la carriera da calciatore per iniziare quella da allenatore.La proposta arriva direttamente dalla Cina, esattamente dal Guangzhou Evergrande di suo fratello Fabio che lo ha chiamato per entrare a far parte dello staff. Per l'ex campione del Mondo si tratta di un ritorno nel club dopo l'esperienza avuta nella stagione 2014-2015.