Nome nuovo in casa Inter per il centrocampo. Secondo quanto riporta il Daily Star, Henrikh Mkhitaryan è in rotta con Mourinho e il Manchester United ed è pronto ad andarsene a gennaio. L'armeno sarebbe scontento del suo utilizzo, e avrebbe chiesto un confronto con il tecnico portoghese per capire le reali intenzioni dello Special One.



L'ex Borussia Dortmund, che non gioca titolare dalla sconfitta contro il Chelsea di inizio novembre, in in Italia piace all'Inter, alla ricerca di un rinforzo di qualità a centrocampo, in grado di tessere il gioco in mediana e allo stesso tempo di servire più assist alla punta Mauro Icardi. Il regalo di Natale per i nerazzurri potrebbe arrivare proprio dal grande ex Mourinho.