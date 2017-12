Milan, Gattuso dice la sua su Donnarumma

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso alla vigilia della partita di Coppa Italia parla di Gianluigi Donnarumma, dopo i rumors in mattinata sulla volontà dell'agente Mino Raiola di annullare il contratto con i rossoneri."Con Donnarumma non c'è nessun problema. Fassone e Mirabelli affronteranno il problema, se c'è un problema. Io vedo un ragazzo tranquillo che si arrabbia quando non arrivano i risultati. Dopo la partita con il Benevento era molto triste.".Turnover per i rossoneri contro il Verona: "Vogliamo passare il turno. Sicuramente farò qualche cambio nella formazione titolare anche perché voglio valutare chi non è al massimo della condizione. Ma voglio vedere il giusto atteggiamento da chiunque entrerà in campo".I ringraziamenti ai tifosi: "Ci hanno dato una grandissima mano e non posso che ringraziarli. Abbiamo bisogno di creare la giusta atmosfera attorno alla squadra e loro sanno come si fa. Ma hanno bisogno di vedere una squadra che lotta. Domenica vincere era importante, ma la risalita è ancora lunga, abbiamo ancora tanto da migliorare".