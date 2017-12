Feyenoord, giocatore fuori rosa perchè mangia nell'intervallo

Un'esclusione sicuramente surreale quella che ha coinvolto un giocatore del Feyenoord al termine della gara di ieri sera in coppa d'Olanda.



La società, infatti, ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di Michiel Kramer, il quale è stato beccato dalle telecamere mentre mangiava un sandwich nell'intervallo. Il giocatore è stato multato ed escluso dalla gara di questo weekend con il Roda. ''Il gesto di Michiel è poco professionale ed è inaccettabile a nostro avviso. Questo comportamento non si adatta al clima che abbiamo al Feyenoord'', ha dichiarato il direttore tecnico Martin van Geel.



Infuriato anche l'allenatore Giovanni van Bronckhorst che subito dopo il match aveva annunciato un intervento della società che lo ha escluso anche dagli allenamenti di questo week-end. Il 29enne è stato titolare tre volte in campionato e ha segnato due gol in coppa contro lo Swift e l'ADO Den Haag. Per la seguente gara di campionato gli è stato preferito il diciottenne Dylan Vente.