Livorno, suggestione Diamanti

Il Livorno avrebbe in serbo un grande colpo per arrivare all'obiettivo Serie B.A gennaio, infatti, la società toscana potrebbe riabbracciare Alessandro Diamanti, trequartista classe '83 attualmente svincolato e già in amaranto dal 2007 al 2009 con 59 presenze e 17 gol all'attivo.A confermare l'ipotesi di un vero e proprio blitz di mercato è il patron del club labronico Aldo Spinelli che a Il Tirreno ha ammesso di star riflettendo sul nome dell'ex azzurro.