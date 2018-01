Spal, per la difesa si pensa a Tonelli

La Spal è reduce dalla sconfitta all'ultimo respiro sul campo della Sampdoria ed è immischiata nella lotta per non retrocedere e vuole rinforzare la rosa per provare a rimanere in serie A.Nella giornata odierna l'emittente Rai Sport ha riportato che la squadra biancoazzurra ha intenzione di rinforzare la propria difesa con Lorenzo Tonelli del Napoli, che sta trovando pochissimo spazio nella squadra allenata da Maurizio Sarri.Sull'ex Empoli ci sarebbero, sempre secondo Rai Sport, anche l'Udinese e il Sassuolo che lo vorrebbero come rinforzo nel mercato di gennaio.