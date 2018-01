Dalle colonne del Daily Mail viene lanciata un'indiscrezione che ha del clamoroso: Josè Mourinho starebbe pensando di lasciare il Manchester United a fine stagione.Secondo il quotidiano britannico il tecnico portoghese non si troverebbe bene a Manchester e i continui viaggi per tornare nella sua casa di Londra, dove vive la famiglia, iniziano a preoccupare i dirigenti dei Red Devils.A peggiorare lo stato d'animo dello Special One ci sono anche i 15 punti di distacco dalla vetta occupata dal Manchester City del suo storico avversario Pep Guardiola, oltre alle continue accuse sulla campagna acquisti dispendiosa condotta in estate.