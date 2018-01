Secondo quanto riportato dal Times, a fine stagione, Conte potrebbe decidere di lasciare il Chelsea e tentare una nuova avventura professionale (da non escludere un clamoroso ritorno in Italia, magari al Milan).I Blues si starebbero già muovendo per trovare il giusto sostituto di Conte. Il nome in pole position sarebbe quello di Simeone, nel recente passato accostato anche all'Inter. L'attuale tecnico dell'Atletico Madrid ha rinnovato il proprio contratto con i colchoneros sino al giugno del 2020.