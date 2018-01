Pato, nostalgia del Milan

L'attaccante del Tianjin Quanjin Alexandre Pato torna a parlare di Milan in alcune dichiarazioni riportate da Fox Sports: "Il Milan è la mia casa, è stata la mia prima squadra fuori dal Brasile, il club che mi ha dato l'opportunità di essere conosciuto in tutto il mondo. Mi ha dato la possibilità di giocare in Europa, di vincere dei titoli e di giocare a fianco di grandi giocatori"."Sono contento quando ha successo, perché ho ancora tanti amici lì. Ho un buon rapporto anche con Berlusconi e Galliani, li sento con Whatsapp. Spero che il Milan resti una grande squadra. Ritorno in rossonero? Non si può mai sapere nel calcio. Oggi gioco in Cina e sto bene qua, ma nel futuro chissà cosa può succedere. Se mi arrivasse una proposta dal Milan o dall'Europa ci potrei pensare".