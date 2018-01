Mentre la trattativa per Gerard Deulofeu entra in fase di stallo per il rifiuto del Barcellona a concedere il giocare in prestito, dal club catalano potrebbe effettivamente arrivare il primo colpo invernale per l'Inter.



I nerazzurri sono infatti sulle tracce del brasiliano Rafinha Alcantara: la trattativa per l'acquisto del jolly di centrocampo sarebbe già iniziata. Il giocatore, che in questa stagione non è mai sceso in campo, ha chiesto di essere ceduto in questa sessione di mercato, e potrebbe essere una pedina preziosa per Luciano Spalletti.



Figlio dell'ex centrocampista della Fiorentina Mazinho, Rafinha punta al rilancio in A e il Biscione potrebbe far leva sulla sua volontà per agevolarne il prestito.