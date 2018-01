La Premier chiama Allegri e Ancelotti

I tecnici italiani sono tra i più richiesti. Lo confermano le indiscrezioni che vorrebbero due top club di Premier League sulle tracce di due allenatori italiani. Abramovich, patron del Chelsea, starebbe pensando ad Allegri (contratto in essere con i bianconeri sino al 2020) come possibile sostituto di Conte (sempre che l'attuale manager dei Blues, a fine stagione, decida di lasciare Londra).



Attenzione anche all'Arsenal. Wenger, nonostante il recente rinnovo di contratto, potrebbe essere giunto al capolinea della sua lunghissima avventura con i Gunners. Al suo posto potrebbe arrivare Ancelotti, reduce dall'esperienza, non fortunatissima, al Bayern Monaco e accostato, più volte, alla panchina della Nazionale.