Nainggolan, la Roma frena. Tifosi in rivolta sul web

La Roma frena la cessione di Radja Nainggolan in Cina.Il club giallorosso tramite l’Ansa ha voluto chiarire la situazione riguardo la situazione del belga: “Da noi non si è fatto vivo nessuno, e siamo già al 15 gennaio: ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase”.“Sarebbe meno sorprendete una partenza di Emerson che non di Nainggolan” conclude il virgolettato riportato dall’agenzia Ansa. Intanto i tifosi sono in rivolta sul web: c’è chi promette di non andare più allo stadio in caso di cessione del belga e chi si rivolge alla società accusandola “di pensare solo alle plusvalenza”.