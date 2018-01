Fiorentina, 3 strategie per il dopo Babacar

Khouma Babacar è sul mercato e la Fiorentina sta aspettando un'offerta che soddisfi tutte le parti in causa.L'attaccante classe 1993 non sta trovando spazio nell'undici titolare di Stefano Pioli, complice il buon momento realizzativo di Giovanni Simeone.Nel 2019 il suo contratto con la Viola scadrà e per la società toscana potrebbe essere una delle ultime possibilità di incassare una cifra significativa, infatti gli estimatori non mancano: Besiktas e Crystal Palace sono pronte ad avanzare le prime offerte ufficiali.In caso di addio di Babacar, Pantaleo Corvino dovrà valutare se reinvestire i proventi della vendità su un'altra punta centrale o magari su un esterno d'attacco, spostando Thereau al centro.Un'altra possibilità è quella di rinforzare la rosa con innesti mirati fra centrocampo e difesa per dare l'assalto alle posizioni valevoli per l'Europa League.