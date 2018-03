Antonio Candreva vicino all'addio all'Inter magari per tornare alla Lazio? Un'ipotesi categoricamente smentita da Federico Pastorello, agente del calciatore nerazzurro."La possibilità di tornare indietro non è mai esistita. Gli anni che Antonio ha trascorso alla Lazio fanno parte di una fase molto positiva della sua carriera, ma è necessario guardarsi sempre in avanti. Antonio resterà al 100% all'Inter", ha dichiarato a 'cittaceleste.it' il procuratore.