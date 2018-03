Inter e Lazio seguono Conceiçao

La stagione di Inter e Lazio deve ancora dire molto. La corsa a un posto in Champions League per entrambe, protagoniste di una lotta appassionante per due posti che coinvolge anche la Roma, e il tentativo di andare più avanti possibile in Europa League per i biancocelesti, freschi di delusione nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan.Eppure radiomercato già mette in circolo le prime ipotesi qualora a fine partita le due squadre dovessero cambiare guida tecnica. Secondo quanto riporta 'A Bola', entrambi i club starebbero seguendo con attenzione il percorso di Sergio Conceiçao, ex giocatore di ambo i club.Conceiçao, 43 anni, è attualmente alla guida del Porto, condotto agli ottavi di Champions, dove però i Dragoes hanno perso 5-0 l’andata contro il Liverpool, e in testa alla Primeira Liga. In precedenza l’ex esterno anche del Parma ha allenato Nantes, Sporting Braga e Vitoria Guimarares.