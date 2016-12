Dalle 18 di oggi riapre al transito la Sp 15 al Castello di Ravarano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dalle ore 18 di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, riapre al transito a senso unico alternato, per i soli residenti e mezzi di soccorso e servizio, la strada provinciale 15 di Calestano - Berceto al Km 31+400 dal bivio della strada comunale Castello di Ravarano alla località Chiastre, in comune di Calestano, con un restringimento di carreggiata e la relativa segnaletica.

In quel tratto, la strada era stata chiusa completamente al transito dopo si era manifestato un movimento franoso del versante di monte con distacco di alcuni blocchi di roccia e detriti che avevano invaso la carreggiata ostruendola quasi completamente. Dopo le esplosioni dei giorni scorsi ad opera di una ditta specializzata per frantumare la roccia pericolante che minacciava la strada, ora la carreggiata è stata liberata.

Ma poiché sono ancora in corso interventi specialistici di stabilizzazione del versante ( ripristino e posa di nuove reti e barriere paramassi), tali lavori permettono solo una riapertura parziale.