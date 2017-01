Un 58enne è partito da Ravarano nel pomeriggio in sella a una moto da trial, percorrendo le carraie che portano al monte Montagnana. L'uomo però ha perso il controllo della moto ed è caduto. Un amico che si trovava con lui ha chiamato il 118. La centrale operativa ha allertato il Soccorso Alpino (Saer) e un'ambulanza dell’Assistenza Pubblica di Calestano con medico a bordo, mentre un altro tecnico del Saer residente in zona ha raccolto l’allarme è si è recato in brevissimo tempo sul posto. Ha raggiunto il 58enne, che lamentava un forte dolore a una gamba. Il ferito è stato portato al Maggiore.